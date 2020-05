Es waren zwar vorläufige Ergebnisse, welche die Allianz am Donnerstagabend nach Handelsende vorlegte, aber diese dürften wenn, dann nur noch minimal korrigiert werden. Das operative Ergebnis lag in den ersten drei Monaten des laufenden Jahres mit 2,3 Milliarden Euro zwar deutlich niedriger als die 3,0 Milliarden, die im ersten Quartal 2019 erreicht wurden. Aber es war kein derart massiver Einbruch, dass die Marktteilnehmer die Aktie, als der Handel nach dem feiertagsbedingt längeren Wochenende am Montag wieder einsetzte, wie eine heiße Kartoffel fallen gelassen hätten. Dass es überhaupt zu einem recht deutlichen Rückgang des Gewinns kam, liegt nicht zuletzt daran, dass die Allianz keineswegs ein reines Versicherungsunternehmen ist.

Die Allianz hat auch eine recht große Vermögensverwaltungs-Sparte (Allianz Global Investors), die Pensions-, Investment- und auch Hedgefonds umfasst. Dieser Bereich konnte dem Einbruch des Aktienmarkts im Februar/März natürlich nicht unbeschadet entkommen. Hinzu kommt der Faktor der weiter gefallenen Anleihe-Renditen, der es erschwert, das insgesamt von der Allianz verwaltete Kapital sinnvoll anzulegen. Eine konkrete Prognose konnte man im Zuge dieser Vorab-Daten nicht liefern, erklärte aber, dass die bisherige Zielzone für das operative Ergebnis 2020 wohl nicht mehr erreicht werden könne. Dass die Aktie am Montag in einem Umfeld markant abrutschender Aktien zu denjenigen DAX-Werten gehörte, die noch am wenigsten Boden preisgaben, deutet an, dass all das keine negative Überraschung war. Wie ließe sich das mit Blick auf die kommenden Wochen einordnen?

Sehr weitreichende Bewegungen momentan wenig wahrscheinlich

Nachdem der Aktienkurs sich in etwa in die Mitte der Handelsspanne, die sich durch den Kursrutsch im Februar und März ergeben hatte, voran gearbeitet hatte, dürfte das Aufwärtspotenzial erst einmal überschaubar bleiben, denn diese Erholung basierte ja auf dem Gedanken, dass es beim Allianz-Konzern nicht zu vergleichbar heftigen Umsatz- und Gewinnproblemen kommen dürfte wie bei stark konjunkturabhängigen Unternehmen. Auf der anderen Seite war das Zahlenwerk ausreichend, um diese Erwartung zu erfüllen, so dass es aus heutiger Sicht eher wenig wahrscheinlich wäre, dass die Aktie das bisherige Jahrestief bei 117,10 Euro in nächster Zeit deutlicher unterbietet.