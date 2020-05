Megatrend Autonomie: Wie Anleger sich jetzt positionieren können

Dieser Trend ist aber viel breiter, weshalb sich Anleger aus ihrem Bunker trauen sollten, um nach Investitionsgelegenheiten Ausschau zu halten.

Mehr Autonomie dank Solarenergie

Früher, als erneuerbare Energien fast ausschließlich relativ plump in das Stromnetz eingespeist wurden, wurde oft kritisiert, dass die Schwankungen destabilisierend wirken. Mit den massiven Preissenkungen bei Energiespeichern ändert sich die Lage jedoch drastisch. In Zeiten, in denen zentrale Infrastrukturen das Ziel von Staatsterrorismus und Cyberkriminellen sind, bieten dezentrale Strukturen, also zum Beispiel so genannte Microgrids, ein großes Plus an Versorgungssicherheit.

Einzelne Hausbesitzer wiederum können mit Photovoltaik auf dem Dach und einem stationären Batteriesystem sicherstellen, dass sie fast ganzjährig und rund um die Uhr ausreichend Strom für das Nötigste produzieren. Das ist nicht nur gut fürs Umweltgewissen und zur Senkung der Kostenbasis auf lange Sicht. Hinzu kommt der Autonomie-Effekt, der sicherstellt, dass man auch bei längerem Stromausfall weiter am Computer, an der Werkbank oder in der Küche arbeiten kann.

Es überrascht daher nicht, dass das Branchenmedium „pv magazine“ von einer sehr guten Auftragslage bei kleineren und mittleren Anlagen spricht. Nahezu optimal positioniert dafür ist SMA Solar (WKN: A0DJ6J), das optimal abgestimmte Pakete aus Wechselrichter, Energiespeicher und smartem Energiemanagement aus einer Hand liefern kann und zudem in der aktuellen Situation von den hochautomatisierten Produktionsstandorten in Deutschland und Polen profitiert. Auch Lösungen zum Aufladen von Elektroautos an der heimischen Steckdose mit gespeichertem Solarstrom dürften sich bald reger Nachfrage erfreuen.