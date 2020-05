Wirecard – Spezial!

Was passierte bisher und vor allem – wie schätzen Analysten die Aktie ein, was hält Wirecard den Kritikern entgegen, warum könnte die 80er-Marke Beton sein für die Shorties, wie nutzt man die Volatilität und welche Perspektive gibt es mit Blick auf Juni – all das und vieles mehr, vor allem unsere Anlage- und Tradingprodukte und Empfehlungen auf Wirecard – gibt es im Spezial dieser Woche. Auf der 86 raten wir am Börsendienstag, in der WKN DFC80E einen kurzen Trade zu wagen mit Ziel, schnelle 3 Euro Erholung in WDI mitzunehmen. Denn neben dem Feierabendtrade ergibt sich anhand der Umsatzdaten auch fast täglich eine Möglichkeit ab 10 Uhr. Das hat Gründe. Und wie immer gilt für alle, die unseren Börsendienst mal testen mögen: Keine Knebelabos, monatlich kündbar. Wir überzeugen mit Qualität und nicht mit Zwangsbindung;-)