Die 2. Welle läuft – darauf kommt es jetzt an

In den Medien konnten Sie am Wochenende zu dem Rücksetzer der US-Börsen lesen, dass der Streit zwischen den USA und China über die Herkunft des Corona-Virus die Kurse drückte. Angeblich erwägen die USA deswegen Sanktionen gegen China, was die bevorstehende Rezession vermutlich verlängern würde.

während die Börsen hierzulande am Freitag feiertagsbedingt pausierten, hat ein Rücksetzer an den US-Börsen womöglich die zweite Abwärtswelle im Corona-Crash gestartet. Nun geht es darum, diese Welle optimal zu nutzen. Eine Anleitung in 5 Schritten.

Wer in den vergangenen Wochen regelmäßig Nachrichten gelesen, gehört oder gesehen hat, kann über diese Begründung nur den Kopf schütteln. Diese Vorwürfe sind ein alter Hut; auch von „Maßnahmen“ der USA war schon öfter die Rede. Es ist daher sehr unwahrscheinlich, dass ausgerechnet am Freitag erneute Bemerkungen von US-Präsident Trump zu diesem Thema plötzlich einen Sinneswandel bei den Anlegern bewirkt haben sollten.

Blenden Sie also am besten solche „Nachrichten“ aus und konzentrieren Sie sich auf das konkrete Geschehen an den Märkten.

Schritt 2: Charts beobachten

Das funktioniert am besten durch einen Blick auf die Charts. Sven Weisenhaus hatte am vergangenen Dienstag schon darauf hingewiesen, dass der S&P 500 fast das 61,8%-Niveau seines Crashs erreicht hatte. Am Mittwoch bildete er ein Hoch knapp darüber (siehe schwarzer Pfeil in folgendem Chart) – und fällt seitdem zurück.

Mit dem Zwischenhoch vom Mittwoch hat der S&P 500 zudem die große Kurslücke von Anfang März beinahe geschlossen – aber eben nur beinahe. Eine solche Kurslücke ist immer auch ein Widerstand, der in diesem Fall das 61,8%-Niveau verstärkt.

Hinzu kommt, dass der etwas größere Rücksetzer am Freitag wiederum mit einer Kurslücke einherging – diesmal nach unten (siehe gelbe Ellipse). Eine solche Abwärtskurslücke unterhalb eines markanten Hochs ist häufig der Auftakt zu einer neuen Abwärtsbewegung. So begann übrigens auch der Crash Ende Februar (siehe rote Ellipse).

Für einen Aufwärtstrend gilt das natürlich genauso: Auch die Erholung nach dem Tief Ende März begann mit einer (Aufwärts-)Kurslücke (siehe grüne Ellipse).