flatex Morning-news DAX update

Ein großer Teil der wichtigen Handelsplätze in der asiatisch-pazifischen Region blieb feiertagsbedingt geschlossen. In Tokio, Seoul, Shanghai uns Shenzhen wurde nicht gehandelt. Der Hang Seng Index in Hongkong erholte sich um über einen Prozentpunkt von seinen hohen Vortagesverlusten. Der ASX200 kletterte in Sydney um 1,64 Prozent auf 5.407,10 Punkte. Kräftige Erholungen auf breiter Flur waren seit der asiatischen Handelszeit auch bei den US-Futures zu registrieren. Der Dow-Future wurde eine halbe Stunde nach der europäischen Markteröffnung mit einem Plus von 265 Punkten taxiert. Der Xetra-DAX eröffnete am Morgen bei 10.627,07 Punkten.

Zur Charttechnik: Der Deutsche Aktienindex ging am Montag mit einem Kursverlust von 3,64 Prozent bei 10.466,80 Punkten via Xetra aus dem Handel. Einmal mehr wäre auf den übergeordneten Kursverlauf vom Rekordhoch des 17. Februar 2020 bei 13.795,24 Punkten bis zum Verlaufstief des 16. März 2020 bei 8.255,65 Punkten abzustellen, um die nächsten längerfristig relevanten Ziele auf der Ober- und Unterseite ableiten zu können. Die Widerstände wären bei 11.025/11.679 und 12.488 Punkten auszumachen. Die Unterstützungen kämen bei den Marken von 10.372/9563 und 9.064 Punkten in Betracht. Auf der Unterseite stünden zudem für die Bären noch ein erstes Kursziel bei 10.097,31 Punkten zur Schließung an. Die nächste Kurslücke zur Unterseite wäre bei 9.626,72 Punkten geschlossen.





