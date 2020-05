Ostrum AM Stratege: "Mitnahme von Kursgewinnen wahrscheinlich"

Botte: „Die Preiserholung in den Sektoren, die den Folgen der Pandemie am stärksten ausgesetzt sind, setzte sich in der vergangenen Woche fort. Die Märkte scheinen den Rückgang der Unternehmensgewinne, der sich in der jetzt beginnenden Berichtssaison manifestiert, zu ignorieren. Tatsächlich beträgt nach 125 Veröffentlichungen von 279 Unternehmen im Euro Stoxx der durchschnittliche Gewinnrückgang über 30 Prozent, da die Verkäufe um 6 Prozent schrumpften. Versorger und Telekommunikationsdienste haben der Krise widerstanden. Die mit Gewinne der mit Rohstoffen verbundenen Unternehmen fielen im ersten Quartal zwischen 30 und 50 Prozent, die im Automobilsektor um 80 Prozent.

Dass die Märkte scheinbar durch das Tal der Gewinnrevisionen hindurch blicken, ist nicht ungewöhnlich. Während der Rezession von 1990 stiegen die Kurse im S&P 500 obwohl die Gewinne pro Aktie bis 1991 zurückgingen. Im Jahr 2009 erholte sich der Markt 8 Monate vor dem Tiefpunkt der Gewinnentwicklung. Die Märkte sollten zukünftige Gewinne immer längerfristig vorwegnehmen, aber die Unsicherheit dieser aktuellen Rezession erfordert eine zusätzliche Risikoprämie.“

Den kompletten Wochenbericht von Axel Botte und die dazugehörigen Daten finden Sie hier im englischen Original des „Strategy Weekly“ aus dem zu Natixis Investment Managers gehörenden Hause Ostrum.