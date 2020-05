Goldaktien freundlich

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Tagesschau.de: „Das Welternährungsprogramm (der Vereinten Nationen) kürzt aus Geldmangel seine Mittel für den Jemen um die Hälfte“ (12.04.20), Quelle: https://www.tagesschau.de/ausland/welternaehrungsprogamm-jemen-101.html. Im Jemen sind 20 Mio Menschen vom Hungertod bedroht, Quelle: https://de.wfp.org/krisen/jemen. Um alle Menschen im Jemen ausreichend ernähren zu können, werden monatlich 0,185 Mrd Euro benötigt.EU sammelt an einem Tag bei einer Geberkonferenz 7,4 Mrd Euro für einen Impfstoff gegen das Coronavirus ein.Business Insider: „Bill Gates finanziert den Bau von Fabriken für 7 verschiedene Corona-Impfstoffe“.Bild.de: „Die drei reichsten Amerikaner allein besitzen so viel wie die unter 50 Prozent der US-Haushalte – also so viel wie rund 160 Millionen Menschen“. Das Vermögen von Bill Gates beläuft sich auf 106 Mrd $.Kommentar: Die Corona-Grippe (aktuell 251.595 Todesfälle) mit Hilfsgeldern von 9.200 Mrd $ zu bekämpfen und gleichzeitig 20 Mio verhungernden Menschen die Hilfsleistungen von monatlich 0,2 Mrd $ zu halbieren erscheint unlogisch, wenn es darum gehen soll, Menschenleben zu retten.Die EdelmetallmärkteAuf Eurobasis entwickelt sich der Goldpreis bei einem festeren Dollar seitwärts (aktueller Preis 50.064 Euro/kg, Vortag 50.199 Euro/kg). Am 14.04.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz erreicht und wird seit vielen Jahren wieder fair bewertet. Wegen fehlender Anlagealternativen empfiehlt es sich, auch zum Beginn einer zu erwartenden Übertreibungsphase voll in Gold , Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Monaten viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss in den nächsten Monaten mit einer wieder volatileren Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.