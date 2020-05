Mit dem heutigen Tag, dem 5. Mai 2020, erlaubt die Regierung von Namibia die Wiederaufnahme von Explorationsaktivitäten unter bestimmten COVID-19-bezogenen Einschränkungen und Vorsichtsmaßnahmen. Osino Resources Corp. (TSXV: OSI, FRA: RSR1) will daher umgehend die Feldarbeiten fortsetzen und noch in dieser Woche mit Bohrungen auf dem Twin Hill Projekt beginnen.

Heye Daun, Mitbegründer und CEO von Osino, kommentierte: "Wir freuen uns sehr, dass die Sperrmaßnahmen in Namibia teilweise aufgehoben wurden, so dass Osino unser geplantes, intensives Bohrprogramm wieder aufnehmen kann. Für den Rest des Jahres sind unsere Hauptziele das Wachstum und die bessere Definition der Twin Hills-Goldentdeckung sowie die Beschleunigung unserer Explorationsaktivitäten im Allgemeinen. Wir haben die Ausfallzeit produktiv genutzt, indem wir einige wichtige technische Arbeiten vorangetrieben haben, einschließlich einer strukturgeologischen Überprüfung, einer hyperspektralen Kernabtastung und einiger anderer Zusatzstudien, und wir freuen uns daher sehr darauf, wieder mit den Bohrungen beginnen zu können".

Obwohl es zu Verzögerungen kam, wurden vor und während der Schließung der Feldoperationen bedeutende Fortschritte erzielt:

Vier Diamantbohrlöcher (816 m) des geplanten 20.000 m langen Bohrprogramms wurden in Twin Hills Central abgeschlossen. Drei dieser Bohrlöcher wurden dem Labor zur Analyse vorgelegt, und das vierte wartet auf den Versand von der Probenaufbereitungsanlage in Windhoek an das Labor.

Die restlichen Bohrlöcher werden in den kommenden Monaten fertiggestellt, wobei in den kommenden Wochen mit einem Anstieg der Bohrmeter und einem Abschluss des Programms vor Ende 2020 gerechnet wird.

Die IP/Resistivity-Untersuchung, die Twin Hills Central und die Erweiterungen entlang des Streichens umfasst, ist zu etwa 30% abgeschlossen. Die bisherigen Ergebnisse weisen sowohl auf Anomalien der Wiederaufladbarkeit als auch auf Anomalien der Widerstandsfähigkeit hin, die möglicherweise mit Goldmineralisierungen und Verwerfungsstrukturen in Zusammenhang stehen.

Die strukturelle Überprüfung des Bohrkerns von Twin Hills Central ist abgeschlossen, und die Geologen des Unternehmens überprüfen die Ergebnisse vor der Aufnahme in das Bohrprogramm.

Proben für vorläufige metallurgische Testarbeiten der Goldmineralisierung Twin Hills Central wurden vor der Schließung aufgrund von COVID-19-Beschränkungen an das Labor geliefert. Die Laborarbeiten werden im Mai beginnen; die Ergebnisse werden im Laufe des Monats erwartet.

Beratende Geologen wurden beauftragt, eine Bewertung der Bohrergebnisse des Unternehmens für 2019 sowie der Bohr- und Probeentnahmeverfahren durchzuführen, die zur Veröffentlichung einer ersten Mineralressourcenschätzung bei Twin Hills Central führen wird.

Namibia verzeichnet bis dato 16 bestätigte Fälle von COVID-19

Bis heute hat es in Namibia 16 bestätigte Fälle von COVID-19 gegeben, wobei inzwischen 8 Personen genesen sind. Bislang gab es keine Todesfälle infolge von COVID-19. Seit dem 5. April 2020 wurden keine neuen Fälle mehr registriert. Am 30. April 2020 kündigte das namibische Kabinett eine vierstufige Strategie für Namibia an, um die Coronavirus-Sperre zu beenden. Der Lockdown wurde ursprünglich am 17. März 2020 verkündet, als Präsident Hage Geingob den Ausnahmezustand ausrief, der am 27. März 2020 in einem 21-tägigen Lockdown gipfelte, der später bis Anfang Mai verlängert wurde. Stufe 2 (der 4-stufigen Ausstiegsstrategie) wird am 5. Mai 2020 beginnen und beinhaltet die Zulassung aller wirtschaftlichen Aktivitäten, bei denen wirksame soziale Distanzierungs- und Hygienemaßnahmen durchgesetzt werden können.

