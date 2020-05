Die Aktie folgt nach einem Zwischenhoch nun seit einiger Zeit einem sauberen Abwärtstrend (im Chart von (X) nach (Z)). Nun läuft der Titel den Zielbereich bei Z an, der zuvor bereits getestet wurde. Wir erwarten, dass sich der Kurs etwa bei $37.47 fangen dürfte. Wenn dieses Tief bestätigt sein wird, wäre dies ein Long-Einstieg. Sollte die Aktie den Widerstand bei $49.03 nachhaltig nehmen, wäre der Weg zu neuen Höchstkursen offen.

FAZIT

Langsam kommt so was wie Ruhe in das Chartbild und die Volatilität der letzten Zeit könnte zurückgehen. Die Aktie steuert ein neues Tief in der Region von $37.47 an. Hier könnte sich ein neuer Long-Einstieg anbahnen. Ein nachhaltiges Überschreiten des Widerstandes bei $49.03 erscheint uns erst dann wahrscheinlich, wenn das Tief zuvor abgearbeitet wurde.

