Eine Frage beschäftigt derzeit Politiker, Wissenschaftler und Bürger: Wann wird ein Impfstoff gegen COVID-19 erhältlich sein? Weltweit arbeiten Forscherteams unter Hochdruck an einem wirksamen Impfstoff – wie bei Sanofi. Unsere Partnerredaktion Smart Investor hat in ihrer neuen Ausgabe den französischen Pharmakonzern unter die Lupe genommen.

Wie CEO Paul Hudson bekannt gab, sollen in Partnerschaft mit GlaxoSmithKline erste klinische Tests in der zweiten Jahreshälfte starten. Tatsächlich besitzt Sanofi viel Erfahrung in der Impfstoffherstellung – die Sparte war aber schon vor der Pandemie ein Wachstumstreiber. Auch in den Langfristplänen bis zum Jahr 2025 spielt das Impfstoffgeschäft eine wichtige Rolle. Hier erwartet Hudson ein jährliches Wachstum im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich.

Die Sanofi-Aktie ist ein defensives Big-Pharma-Investment mit einer Reihe von Chancen und einer attraktiven Bewertung (KGV: 13). Eine dieser Chancen nennt sich „Dupixent“. Das Medikament ist zur Behandlung von Neurodermitis zugelassen und soll in der Zukunft gegen weitere Entzündungskrankheiten wie etwa Asthma zum Einsatz kommen. Dabei rechnet Sanofi mit Peak Sales von über 10 Mrd. EUR pro Jahr. Weiteres Wachstum verspricht man sich von innovativen Therapien gegen weitverbreitete Krankheiten wie Hämophilie, Brustkrebs und multiple Sklerose.

Eine Baustelle bleibt hingegen das Diabetesgeschäft, in dem die Franzosen mit Umsatz- und Gewinnrückgängen zu kämpfen haben. Analysten gefällt Sanofis klare Ausrichtung auf mehr Effizienz: So soll die operative Marge bis 2022 auf rund 30% und bis zum Jahr 2025 auf über 32% ansteigen. Ebenfalls leicht zunehmen dürfte der Free Cashflow, ausgehend von über 6 Mrd. EUR im vergangenen Jahr. Damit war der Weg frei für die 26. (!) Dividendenanhebung in Serie.

Autor: Marcus Wessel

Neugierig geworden? Diesen und viele weitere Artikel lesen Sie im neuen Smart Investor 5/2020. Und weil dies außergewöhnliche Zeiten sind, können wir Ihnen ein außergewöhnliches Angebot machen: Wenn Sie sich jetzt für ein Probeabo des Smart Investor entscheiden, erhalten Sie zu den beiden kommenden Ausgaben (6/2020 & 7/2020) auch noch die legendäre COVID-19-Ausgabe (3/2020) und die brandaktuelle Vermögensabgabe-Ausgabe (5/2020) kostenlos dazu. Senden Sie einfach eine Mail mit dem Stichwort „Quarantäne“ an abonnement@smartinvestor.de.

(Dieser Artikel aus der Smart Investor-Ausgabe 05/20 bezieht sich auf Daten, die bis zum 17.04.2020 erfasst wurden.)

Broker-Tipp*

Über Smartbroker, ein Partnerunternehmen der wallstreet:online AG, können Anleger für vier Euro pro Order Wertpapiere erwerben: Aktien, Anleihen, 18.000 Fonds ohne Ausgabeaufschlag, ETFs, Zertifikate und Optionsscheine. Beim Smartbroker fallen keine Depotgebühren an. Der Anmeldeprozess für ein Smartbroker-Depot dauert nur fünf Minuten.

* Wir möchten unsere Leser ehrlich informieren und aufklären sowie zu mehr finanzieller Freiheit beitragen: Wenn Sie über unseren Smartbroker handeln oder auf einen Produkt-Link klicken, wird uns das vergütet.