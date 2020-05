Hochdichtes Polyethylen (HDPE) ist ein thermoplastisches Polymer, das aus dem Monomer Ethylen hergestellt wird. Auf Grund seines hohen Verhältnisses von Stärke zu Dichte wird HDPE bei der Produktion von Plastikflaschen, korrosionsbeständigen Rohrleitungen, Geomembranen und Kunststoffholz verwendet. Mit der Anreicherung durch PureGraph-Graphen von First Graphene versucht man nun, die mechanischen Eigenschaften von HDPE noch zu verbessern und gleichzeitig eine größere Langlebigkeit der Systeme in hoch intensiven Fischfarmumgebungen zu erreichen.

Die australische Graphengesellschaft First Graphene (ASX FGR / WKN A2ABY7) arbeitet daran, sich ein weiteres, aussichtsreiches Geschäftsfeld zu erschließen. Wie das Unternehmen mitteilte, arbeitet man mit dem Anbieter von Aquakulturprodukten Hexcyl Systems daran, so genannte HDPE-Materialien, die mit dem PureGRAPH-Produkt des Unternehmens angereichert sind, zu entwickeln. Diese sollen zunächst in Austernkörben und Reihenangelfarmsystemen von Hexcyl getestet werden.

Hexcyl Systems bietet eine breite Palette von Schalentieraquakulturprodukten für Austern- und Muschelbauern an. Diese Produkte werden in Australien hergestellt und weltweit verkauft.

Nach erfolgreicher Einbringung von PureGRAPH in die Materialien von Hexcyl, wird Hexcyl dann in der Lage sein, die Produkte und deren Vorteile innerhalb seines Geschäfts zu beurteilen – und es First Graphene möglich sein, das Umsatzpotenzial abzuschätzen. Das PureGRAPH-Produkt wird in den kommenden zwei Wochen ausgeliefert und First Graphene wird dann darüber informieren, wie die Tests vorangehen.

Wir sehen es als sehr positiv an, dass First Graphene immer wieder neue Felder erschließt, in denen PureGRAPH potenziell seine außergewöhnlichen Eigenschaften ausspielen kann. Denn „echtes“ Graphen kann zweifellos zur substanziellen Verbesserung zahlreicher Stoffe verwendet werden, diese Märkte müssen aber zum großen Teil erst noch geschaffen werden. Wir würden uns dennoch freuen, von First Graphene in absehbarer Zeit auch von Umsatz generierenden Vereinbarungen zu hören.

