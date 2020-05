Am Dienstag setzt die Royal Dutch Shell Aktie eine Erholungsbewegung fort, die sich gestern bereits in ersten Zügen angekündigt hat. Nach dem zwischenzeitlichen Rutsch im Montagshandel an der Euronext auf 14,152 Euro drehte die Öl-Aktie unterhalb des unteren Bollinger-Bandes wieder nach oben ab. Mittlerweile wurden in der Spitze heute schon wieder 15,496 Euro erreicht, aktuell gewinnt der Titel auf Tagesbasis mehr als 4 Prozent und ...