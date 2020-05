Wie man trotz fehlender Prognosen in US-Aktien investiert

Die COVID-19-Pandemie hat eine noch nie dagewesene Anzahl von US-Unternehmen veranlasst, ihre Gewinnprognosen auszusetzen. Aktienanleger sollten auf fundamentales Research setzen, das sich auf ein breiteres Spektrum von Ergebnissen konzentriert, statt auf das allzu fehlerbehaftete Spiel der Vorhersage kurzfristiger Schätzungen – insbesondere in einer Zeit erhöhter Unsicherheit.

Mit Beginn der Gewinnsaison für das erste Quartal ziehen die Unternehmen ihre Prognosen in großem Umfang zurück. Bis zum 29. April hatten 141 US-amerikanische Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 2 Milliarden US-Dollar die sogenannte „Guidance“ (Abbildung) ausgesetzt, was weit über alles hinausgeht, was in den schlimmsten Momenten der globalen Finanzkrise gesehen wurde. Die Transparenz des Ausblicks für die Geschäftsbedingungen war in allen Sektoren und Branchen noch nie so unklar wie heute.