Während in Deutschland der Schulbetrieb diese Woche schrittweise wieder anläuft, wird das Thema digitales Lernen nicht nur hierzulande heiß diskutiert. Mit starken Quartalszahlen im Rücken mischt die amerikanische Lernplattform Chegg das w:o Corona-Depot auf. Innerhalb von zwei Wochen legte die Aktie um 50 Prozent zu.

Die Quartalszahlen gefallen den Börsianern. 35 Prozent mehr Umsatz als im Vorjahresquartal und mittlerweile drei Millionen Abonnenten, was ebenfalls einem Zuwachs von 35 Prozent entspricht. Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Vorbörslich lag die Chegg-Aktie am Dienstag 17 Prozent im Plus. Seit der Aufnahme in das w:o Corona-Depot am 20.04.2020 hat das Papier 50 Prozent zugelegt.