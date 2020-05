Nachdem BioNTech und Partner Pfizer in Deutschland bereits mit dem Test eines potenziellen Impfstoffs gegen das Corona-Pandemievirus Sars-CoV-2 begonnen hat, kommen die beiden Partner auch in den USA bei der klinischen Studie der Phase 1/2 voran. Nun seien die ersten Probanden im Rahmen der US-Studie geimpft worden, meldet das Biotech-Unternehmen aus Mainz, deren Aktien ihre primär an der US-Börse Nasdaq notieren. „Diese Studie in ...