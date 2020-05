PARIS (dpa-AFX) - Der französische Ölkonzern Total streicht nach einem herben Gewinneinbruch in der Corona-Krise seine Investitionen zusammen. Während der Konzern weniger Geld in Öl- und Gasprojekte investieren will, setzte sich das Management ehrgeizigere Ziele für den Abbau seiner CO2-Emissionen. So sollen die Investitionen in CO2-arme Stromerzeugung von der Kürzung der Investitionen nicht betroffen sein, wie das Unternehmen am Dienstag in Paris mitteilte. Bis zum Jahr 2050 will Total nahezu CO2-neutral werden.

An der Börse kamen die Nachrichten gut an. Die Total-Aktie lag am Nachmittag in Paris mit 6,84 Prozent im Plus bei 32,575 Euro und war damit Spitzenreiter im französischen Leitindex Cac 40 . Auch die Aktien anderer Ölkonzerne legten spürbar zu, ebenso die Ölpreise. Aktienhändler verwiesen auf Berichte, denen zufolge die Rohölschwemme an den Märkten abebben könnte. Offenbar mache sich die verringerte Ölförderung bereits bemerkbar.