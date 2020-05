Wer eine Seitwärtsbewegung bei Apple prognostiziert, findet bei Discount-Zertifikaten einen moderaten Sicherheitspuffer oder bei Bonus-Zertifikaten eine Teilschutzfunktion für etwas stärkere Ausschläge.

Die Apple-Aktie (US0378331005) hat die Kursverluste der Corona-Baisse weitestgehend aufgeholt: Nach einem Verlaufstief knapp über 210 US-Dollar am 23.3.20 ging’s rasch aufwärts – aktuell werden wieder 293 US-Dollar bezahlt. Damit liegt der Wert des Technologieunternehmens gerade mal 10 Prozent unter dem 10-Jahres-Hoch 327,85 US-Dollar (12.2.20). Anleger, die davon ausgehen, dass in den nächsten Monaten keine neuen Höchstkursen erreicht werden, können die relativ hohe Volatilität der Aktie ausnutzen und schon von einer Seitwärtsbewegung profitieren.

Wer sich gegen moderate Schwankungen schützen möchte, könnte das währungsgesicherte Discount-Zertifikat der Société Générale mit dem Cap von 280 US-Dollar (ISIN DE000CU675T2) zum Preis von 262,22 Euro erwerben. Schließt die Aktie am Bewertungstag (18.9.20) zumindest auf Höhe des Caps, dann erhalten Anleger den Höchstbetrag von 280 Euro – das entspricht einem Zuwachs von 17,78 Euro oder 17,3 Prozent p.a. Wer von einem deutlich steigenden US-Dollar ausgeht, greift zur Variante ohne Wechselkurssicherung: Das ansonsten baugleiche Produkt der BNP Paribas mit der ISIN DE000PX6YFM4 bietet bereits bei unveränderten Wechselkursen einen Prozentpunkt mehr Rendite. Beide Zertifikate zahlen einen Barausgleich, wenn die Aktie unterhalb des Caps schließt.

Barriere mit 30 Prozent Schutz bis Mitte September

Anleger mit einem größeren Sicherheitsbedürfnis könnten auf ein Bonus-Zertifikat mit Cap der BNP Paribas (ISIN DE000PX3JK82) setzen. Hier beträgt der Abstand zur Barriere bei 200 US-Dollar gut 32 Prozent. Beim Preis von 295,60 Euro bringt das Zertifikat mit Bonus-Level und Cap bei 340 US-Dollar unter der Annahme konstanter Wechselkurse maximal 18 Euro oder 15,6 Prozent p.a. ein, sofern die Aktie bis zum Bewertungstag am 18.9.20 niemals die Barriere berührt oder unterschreitet. Andernfalls erhalten Anleger einen Barausgleich in Höhe des in Euro umgerechneten Aktienschlusskurses; das Aufgeld in Höhe von 9,3 Prozent geht in diesem Fall verloren.

ZertifikateReport-Fazit: Wer eine Seitwärtsbewegung bei Apple prognostiziert, findet bei Discount-Zertifikaten einen moderaten Sicherheitspuffer (nur der Bewertungstag zählt) oder bei Bonus-Zertifikaten eine Teilschutzfunktion für etwas stärkere Ausschläge (allerdings tägliche Beobachtung). Zertifikate ohne Wechselkurssicherung können von einer Aufwertung des US-Dollar profitieren.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Apple-Aktien oder von Anlageprodukten auf Apple-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Autor: Thorsten Welgen