ADCADA.healthcare: Traumrenditen mit Atemschutzmasken

Die ADCADA-Unternehmensgruppe investiert einen Millionenbetrag in die Produktion von Mund-Nasen-Masken. In den nächsten Wochen beginnt die Produktion der dringend benötigten Ausrüstung für Krankenhäuser und soziale Einrichtungen. ADCADA.healthcare wird 12 Prozent der produzierten Mund-Nasen-Masken per Losverfahren spenden. Für Kapitalanleger bietet das Unternehmen zudem eine attraktive Investmentmöglichkeit an.

Bild: Herrn Benjamin Kühn. Bildquelle: ADCADA GmbH

Auf dem Stammsitz der ADCADA-Unternehmensgruppe in Bentwisch bei Rostock herrscht derzeit reges Treiben. Die Bauarbeiten einer hochmodernen und klimaneutralen Produktionshalle mit einer Größe von 1.200 Quadratmetern laufen auf Hochtouren und stehen kurz vor dem Abschluss. Im Laufe der nächsten Woche werden vier vollautomatische, CE-zertifizierte Produktionsmaschinen für 3-lagige Mund-Nasen-Masken, eine UV-Sterilisationsmaschine sowie Verpackungsmaschinen installiert. Das tägliche Fertigungsvolumen der neuen Produktionsstraße beträgt 400.000 Masken.

Benjamin Kühn, Geschäftsführer und Ideengeber von ADCADA.healthcare freut sich über den guten Baufortschritt: „Die Errichtung einer kompletten Produktionsstätte inklusive aller erforderlichen Arbeiten wie Estrich-Erstellung, Elektrikerarbeiten, aber auch das Installieren von Fassaden-Paneelen, Fenstern und Türen in so kurzer Zeit war und ist ein absolutes Mammutprojekt. Doch wir wären nicht ADCADA, wenn wir nicht auch solche Aufgaben meistern würden. Wir sind mit allen beteiligten Firmen, wie zum Beispiel der kompetenten regionalen Baufirma „SC Company GmbH“, mehr als zufrieden und liegen im Zeitplan, so dass die Fertigstellung rechtzeitig vor dem kurz bevor stehenden Eintreffen der Maschinen und Rohmaterialien gemeistert werden kann.“

Die neu errichtete Halle im ADCADA -Park wird nach den hohen Unternehmensstandards an Umweltschutz und Klimaneutralität errichtet. Es werden ausschließlich ausgesuchte Rohstoffe verwendet und Wert wird auf eine maßgeschneiderte Ausstattung gelegt. Die Belüftungssysteme und Beleuchtung entsprechen der empfohlenen geminderten CO2- Emission zur Erhöhung der Energieeffizienz.

Die gleichen Standards gelten auch für die geplante Erweiterung der Produktion. Bis Ende des Jahres entsteht auf dem Stammsitz von ADCADA eine zweistöckige Produktionshalle mit zusätzlichen Fertigungsstraßen, die eine Gesamtproduktion von 20 Millionen Mund-Nasen-Masken erreichen. ADCADA unterstreicht mit dem geplanten Bau ein langfristiges Engagement, dass über die COVID19-Krise hinaus gehen soll und legt Wert darauf, dass die produzierte Ausrüstung höchsten qualitativen Standards entspricht. Die Mund-Nasen-Masken bestehen aus mehrlagigem Vlies, werden steril verpackt geliefert und sind als Einwegprodukte für den medizinischen Einsatz vorgesehen. Die Masken werden ausschließlich auf CE-zertifizierten Maschinen hergestellt und entspricht der DIN EN 14683:2019-10.

ADCADA.healthcare Anleihe: 12% Zinsen für Maskenproduktion

Kapitalanleger haben derzeit die Möglichkeit, sich an der Produktion von ADCADA-Schutzmasken zu beteiligen. Bereits ab 100 Euro ist die Zeichnung der ADCADA.healthcare-Anleihe möglich. Die Laufzeit der Anleihe beträgt 12 Monate und wird mit 12 Prozent verzinst.

ADCADA-Chef Benjamin Kühn hat mit der Initiative von ADCADA.healthcare vor allem das Gemeinwohl im Blick: „Als sozialverantwortliches und familienfreundliches Unternehmen möchte die ADCADA Group mit der Herstellung von Schutzbekleidung ihren Beitrag an die Gesellschaft leisten. Mit dem Zeichnen der ADCADA.healthcare Anleihe unterstützen Sie das Wachstum dieser Initiative und tragen direkt zur Sicherung des Bedarfs an Schutzkleidung bei. Als Nebeneffekt erhalten Sie eine sehr gute Verzinsung von 12% p.a., was für Ihre Entscheidung, die ADCADA.healthcare Anleihe zu zeichnen, jedoch nicht ausschlaggebend sein sollte – Ihr Einsatz zählt im Kampf gegen Corona!“

Das Interesse an der ADCADA.healthcare Anleihe 2020 ist nach Unternehmensangaben enorm und hat die Erwartungen bei Weitem übertroffen. Viele Interessenten hätten es nicht mehr geschafft die Anleihe rechtzeitig innerhalb der Zeichnungsfrist zu erwerben, daher hat sich das Adcada-Management entschlossen, eine zweite Zeichnungsreihe der ADCADA.healthcare Anleihe zu starten.