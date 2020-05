Fondsbilanz 04/2020: Auf Regen folgt...

98,4 Prozent der Fondskategorien im April positiv: Auf "No place to hide" folgt "No place to lose"

Nach einer geradezu vernichtenden März-Fondsbilanz (98% der Fondskategorien schrieben Verluste, der Performance-Durchschnitt betrug -11,79%), zeigten sich die Kapitalmärkte im April beinahe durch die Bank von einer deutlich freundlicheren Seite: Im Durchschnitt über alle 245 von e-fundresearch.com in der Morningstar Direct Datenbank untersuchten Fondskategorien konnte im letzten Kalendermonat aus Sicht eines EUR-Investors eine Performance-Entwicklung von +6,91 Prozent (+6,17% im Median) gemessen werden.

April-Kategorie-Ertragsspektrum reichte von -5,14% bis +36,46%