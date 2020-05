E-Commerce: So befeuert die Corona-Krise die Digitalisierung des Handels

Die Bewältigung der Covid-19-Pandemie erweist sich zunehmend als Katalysator für die Digitalisierung. Gerade im entwicklungsstarken E-Commerce-Sektor bietet die Krise auch Chancen, neue Geschäftsfelder voranzutreiben. Investoren sollten die Veränderungen genau beobachten.Die Covid-19-Pandemie hat die Weltwirtschaft in eine tiefe Krise gestürzt. Der Internationale Währungsfonds (IWF) fürchtet aktuell eine Rezession, die so schlimm werden könnte wie die Große Depression nach dem Crash im Jahr 1929. Global tätige Unternehmen sind nahezu ausnahmslos direkt von der Pandemie betroffen. Viele mussten ihren Betrieb bis auf weiteres einstellen oder zumindest stark einschränken, das öffentliche Leben und große Teile des Konsums stehen still. Doch so bedrückend die Situation derzeit...