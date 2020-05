PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die Börsen in Osteuropa haben am Dienstag mit verschiedenen Vorzeichen geschlossen. In Warschau und Budapest hielten sich die Kursbewegungen in Grenzen, in Prag und vor allem Moskau verzeichneten die Märkte in einem gesamteuropäisch starken Marktumfeld deutliche Gewinne. Der russische Leitindex RTS rückte um 3,07 Prozent auf 1133,16 Zähler vor.

In Prag stieg der PX um 1,55 Prozent auf 876,32 Punkte. Gefragt waren die Konsumgüterwerte Philip Morris CR mit plus 5,8 Prozent und Stock Spirits mit einem Anstieg um 2,1 Prozent. Ebenfalls nach oben ging es für die Finanztitel der Vienna Insurance Group , Komercni Banka und Moneta Money Moneymit Kursgewinnen zwischen zwei und 2,8 Prozent. Mit den 0,3 Prozent leichteren Aktien von CETV gab es im tschechischen Leitindex nur einen einzigen Kursverlierer.