Großartige Technologie! Eine Lösung, um ein Milliarden-Loch zu stopfen.

Telemedizindienste sind seit dem Ausbruch des Coronavirus stärker nachgefragt denn je. Als Reaktion auf die Krise wurde in den USA sogar ein Gesetzentwurf zur Notfallversorgung verabschiedet, der die Medicare-Deckung für Telemedizin für Senioren erhöhte und die Deckung für die Patientenversorgung in ihren Häusern erheblich erweiterte. Dies wird voraussichtlich die Ausgaben für Telegesundheit um 500 Mio. USD jährlich erhöhen.

Im Jahr 2018 wurde die Marktgröße für Telemedizin weltweit auf 31,46 Milliarden US-Dollar geschätzt, und es wird erwartet, dass sie bis 2025 108,08 Milliarden US-Dollar erreichen wird (Quelle). Relay Medical (WKN: A2JQR0) hat eine phantastische Technologie entwickelt, die das Leben von Patienten mit mehreren Medikamenten drastisch verbessern wird. Als Vorwort zunächst aber eine zweite phantastische Geschichte:

RELAY UND DAS “WUNDERMITTEL”

Das Relay Medical (WKN: A2JQR0)-Tochterunternehmen Glow LifeTech Ltd. hat mit der Schweizer Firma Swiss PharmaCan AG ein Kommerzialisierungsabkommen unterzeichnet, bei dem Glow LifeTech die Exklusivrechte für die Herstellung und den Verkauf der patentierten und preisgekrönten MyCell-Inside™-Technologie für eine moderne Arzneimittelverabreichung exklusiv für den nordamerikanischen Markt erhält.

Nun ist in einer Klinik eine Doppelblindstudie mit einem Mittel, genannt ArtemiC, an 50 Covid-19 Patienten angelaufen. ArtemiC basiert auf der Technologie von SwissPharmaCan. Dieses Mittel braucht keine Zulassungen zu durchlaufen! – Keine FDA, keine EMA! Sie werden es frei in jedem Drogeriemarkt kaufen können, denn es ist als Nahrungsergänzungsmittel klassifiziert – dennoch gibt es eine Patentierung! Sollte ArtemiC sich bei dieser Doppelblindstudie als wirksames Mittel herausstellen, werden die Ergebnisse trotzdem umstritten sein, denn niemand kann sich vorstellen, dass dieses Unternehmen etwas in der Tasche hat, an dem “Big Pharma” scheitert, nämlich die vielzitierten Selbstheilungskräfte des Körpers so weit zu mobilisieren, dass der eigene Körper in der Lage ist, das Virus selbst zu besiegen.

MGC Pharma (ein weiterer Partner von Swiss Pharmacan) führt diese klinische Studie mit ArtemiC durch, das schon bei Malaria kürzlich unter WHO-Aufsicht gezeigt hat (173 Patienten nach einer Dosis genesen – Zeitungsbericht), wie wirksam es ist.

Aber Relay Medical (WKN: A2JQR0) hat auch noch weitere Technologien, die mindestens genauso interessant sind.Die soeben veröffentlichte News bezieht sich auf die Kommerzialisierung von Pharmatrac.

Auch der Pharmatrac-Technologie kann man eine Pandemierelevanz nicht absprechen. Relay Medical (WKN: A2JQR0)-CEO Yoav Raiter bringt es auf den Punkt:

“Der Wert von Telemedizin und kontaktlosen Gesundheitslösungen wurde während der Verbreitung von Covid-19 deutlich. Dies ist nur einer der Gründe, warum Ärzte und Pflegekräfte nach zuverlässigen Lösungen suchen, um Patienten aus der Ferne zu überwachen und zu betreuen. Dieses gestiegene Interesse, Verständnis, Akzeptanz und Deregulierung hat das Potenzial von Pharmatrac erheblich erweitert und bringt unsere Lösungen mit vorteilhafteren Kostenstrukturen für die Verbraucher näher an den Markt. Die Nachfrage steigt und wir konzentrieren uns darauf, einen wesentlichen Unterschied in der globalen häuslichen Pflege- und Telemedizinbranche zu bewirken.”

Die jährlichen Kosten für die Nichteinhaltung von Medikations-Empfehlungen werden in den USA allein auf 100 bis 290 Milliarden US-Dollar geschätzt QUELLE: BMJ.COM

Diese Kosten sollten unter Verwendung der Pharmatrac-Technologie extrem schrumpfen.

NEWS-FAZIT:

In einem projektspezifischen Update über die Pharmatrac-Technologie zeigt sich, welche gewaltigen Entwicklungsschritte das Unternehmen in den letzten Monaten erzielen konnte.

Anwenderstudien – Cliantha Research beauftragt die nächste Phase der Pharmatrac-Anwenderstudien

– Cliantha Research beauftragt die nächste Phase der Pharmatrac-Anwenderstudien 3D-Gesten – Relay vervollständigt den Proof-of-Principle-Prototyp mit Bewegungserkennungsfunktion, um zu identifizieren, wann ein Medikament eingenommen wird

– Relay vervollständigt den Proof-of-Principle-Prototyp mit Bewegungserkennungsfunktion, um zu identifizieren, wann ein Medikament eingenommen wird Website-Start – Das Unternehmen hat eine spezielle Pharmatrac.ca-Website gestartet, um kommerzielle Aktivitäten und Benutzerstudien voranzutreiben

– Das Unternehmen hat eine spezielle Pharmatrac.ca-Website gestartet, um kommerzielle Aktivitäten und Benutzerstudien voranzutreiben Geistiges Eigentum – Relay legt Marken für die Verwendung durch Pharmatrac fest

– Relay legt Marken für die Verwendung durch Pharmatrac fest Markt – Der globale Übergang zur Deregulierung und Finanzierung des Telemedizinmarktes bietet zusätzliche Chancen in diesem Sektor

Das Pharmatrac-System ist eine robuste und datenanalytische Plattform, die Benutzern eine einzigartige Lösung bietet, mit welcher sie die ordnungsgemäße Verwendung verschriebener Medikamente und Nahrungsergänzungsmittel verfolgen und überwachen können.

So funktioniert Pharmatrac

Als Teil des Pharmatrac-Systems hat Relay Medical die Fähigkeit entwickelt, automatisch mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren, wann ein Medikamentenbenutzer seine Medikamente einnimmt.

Mögliche Implementierungen von Pharmatrac umfassen den Markt für klinische Studien, den Verbrauchermarkt und den teuren und sensiblen Medikamenten-Konsum, der sorgfältig mit Sicherheitsmerkmalen überwacht werden muss, um eine falsche Dosierung zu verhindern. Mehrere dieser Anwendungsfälle können in Zusammenarbeit mit Versicherungsunternehmen eingesetzt werden.

Mit dem Engagement von Cliantha Research geht man den nächsten wichtigen Schritt vor der Kommerzialisierung. Cliantha Research führt Phase-I-IV-Studien sowohl bei gesunden Freiwilligen als auch bei Patienten in bestimmten Krankheitsbereichen durch. Das Unternehmen ist auf die Durchführung von Atemwegsstudien wie Allergien, Asthma, COPD und anderen Krankheiten in diesem therapeutischen Bereich spezialisiert.

Das Pharmatrac System nähert sich immer mehr der Serienreife. Die getätigten Schritte, wie die Eintragung des Markenschutzes und die separate Internet Präsenz, deuten klar auf die startenden Kommerzialisierungsvorbereitungen hin. MEINUNG AUTOR

RELAY MEDICAL CORP.*

Drei unterschiedliche Technologien könnten dieses Unternehmen zur Gewinneraktie machen.

DER HEMOPALM: DIE TRAGBARE BLUTANALYSE – BESSER ALS JEDE KONKURRENZ!?

Der von Relay Medical (WKN: A2JQR0) kürzlich vorgestellte Prototyp eines Gerätes, das die Medizinwelt revolutionieren sollte, genannt HemoPalm-CX™, und die Patentanmeldung für eine Kerntechnologie, sorgten nicht nur bei den Anlegern für großes Aufsehen, das sich in einem Rekordhandelsvolumen niederschlug. Der HemoPalm-CX™ misst fünf CO-Oximetrie-Komponenten aus unverarbeitetem Vollblut, ohne dass eine Hämolyse der roten Blutkörperchen erforderlich ist. Dieser Vorgang war bislang in KEINEM handelsüblichen tragbaren Gerät möglich. Der HemoPalm-CX™ ändert das jetzt!

Mit nur wenig Blut (40 μl) kann man mit dem tragbaren HemoPalm-CX™ Blutwertmessungen durchführen, die man derzeit nur in einem Labor-Tischgerät ermitteln oder sogar gar nicht ermitteln konnte.

Der HemoPalm-CX™ verfügt über folgende Funktionen:

Kompaktes tragbares Gerät

Kurze Zeit bis zum Ergebnis

Batterie/Akku-betrieben

Keine Wartung

Keine Flüssigkeiten oder Abfälle an Bord

Kleines Probenvolumen (40 μl)

Keine Probenvorbereitung

Einfache Proben-Zuführung aus der Spritze

Lange Haltbarkeit der Cartridges bei Lagerung bei Raumtemperatur

KOMMT BALD DIE NÄCHSTE SUPERTRANSAKTION IN DIESEM BEREICH?

Lassen wir doch einfach zwei wirkliche Experten zu Wort kommen! Sean O´Shea vom Technologieblog TechOfficials.com führte mit Dr. Richard Janeczko und Dr. Thomas Schlumpberger ein Interview über den HemoPalm. Diese ließen sich zu einigen bedeutenden Kernaussagen hinreißen:

Eine echte Revolution! Wir haben gleich erkannt, dass wir es hier mit einem POCT-Blutgasanalysegerät der nächsten oder dritten Generation zu tun haben… DR. THOMAS SCHUMPBERGER

Dr. Thomas Schlumpberger: “…einen klaren Vorteil gegenüber dem Mitbewerb. An allererster Stelle muss man hier sagen, dass HemoPalm mit einem Gerät das schafft, wofür die Mitbewerber zwei Geräte benötigen.”

Dr. Richard Janeczko: “Im Gegensatz zu den Systemen der Mitbewerber, wo Hämoglobin einen errechneten Wert darstellt, kann dieser mit HemoPalm tatsächlich gemessen werden.”

Dr. Richard Janeczko: “Ein weiterer Wettbewerbsvorteil von HemoPalm ist der Umstand, dass hier Proben aus Kapillarblut für die Analyse verwendet werden können.”

PHARMATRAC COUNTERTOP – DER PILLEN-TRACKER

20% der US-Amerikaner nehmen mehr als fünf Medikamente.

50% aller Patienten in der westlichen Welt nehmen ihre Medikamente nicht wie vom Arzt verschrieben ein.

64% aller aus dem Krankenhaus Entlassenen kehren wieder zurück, weil sie Probleme mit der Medikation haben.

Anwender- Studien ergaben, dass Benutzer dazu neigen, Medikamente entweder in einer Tasse, einer Schüssel, einer Hand oder auf einer Arbeitsplatte oder einem Tischset vorzusortieren – und darum wurde es genau so konzipiert.

Zu sehen: Pharmatrac Prototypen

Das zum Patent angemeldeter Pharmatrac Countertop-Gerät von Relay Medical (WKN: A2JQR0) identifiziert und zählt die Medikamente, die in die Schale gegeben werden, und überwacht das Herausnehmen, um die Einnahme der Pillen nachvollziehbar zu machen. Diese Möglichkeit der Überwachung bietet einen einzigartigen Einblick in einen bisher unbekannten Aspekt der Medikationskontrolle – das Verhalten von Patienten zu Hause.

NICHT NUR UM EIN KONZEPT! Es wurde eine erste Charge von voll funktionsfähigen Prototypen dieses Gerätes hergestellt, die auch schon an Interessierte in verschiedenen Gesundheitsbereichen ausgeliefert wurden.

GLOW LIFETECH LTD.

Die Tochtergesellschaft von Relay Medical (WKN: A2JQR0), Glow LifeTech Ltd., gab kürzlich den Erwerb der nordamerikanischen Rechte an einer bahnbrechenden Technologie bekannt, genannt MyCell InsideTM. Die Swiss PharmaCan AG hat eine Technologie entwickelt, mit der fettlösliche Stoffe wasserlöslich gemacht werden, sodass diese vom menschlichen Körper besser aufgenommen werden können. Diese Mizellen Methode wurde von einer Fach Jury 2018 schon mit einem prestigeträchtigen Preis, dem CPhI Pharma Award, ausgezeichnet – kein Wunder!!! Anders als andere Mizellen Technologien, ist diese nämlich auf natürlichen Grundstoffen aufgebaut und vollkommen geruchs- und geschmackslos. Dadurch diese auch problemlos auch in Getränke, Tinkturen, Sprays, Schäum. Lebensmittel und Cremen eingebracht werden.

Die Swiss PharmaCan AG verkauft in Europa verschiedene Produktlinien im Bereich CBD und Lebensmittel Ergänzungen.

185 Mal besser mit Mizellen:

Alle jene, die sich das dieses Video angesehen haben, erfuhren, dass Mizellen die Bioverfügbarkeit eines Wirkstoffe für den Körper um den Faktor 185 [!!!] gesteigert. Mit der Mizellen Methode nimmt der menschliche Körper, im geschilderten Fall, 18.500% mehr Wirkstoff auf.

Es ist allgemein bekannt, dass die Bioverfügbarkeit von Vitaminen und anderen Nahrungsergänzungen sehr gering ist, da diese nicht wasserlöslich sind. Das bedeutet, dass der Großteil der zugeführten Stoffe nicht vom Körper aufgenommen werden können und sondern im wahrsten Sinne des Wortes die Toiletten runtergehen. Mit der patentierten Mizellen Technologie MyCell InsideTM von Swiss PharmaCan kann man das in Zukunft unterbinden.

Glow LifeTech Ltd., die Tochtergesellschaft von Relay Medical (WKN: A2JQR0), hat nun diesen dicken Fisch an Land gezogen. Der Fokus von Glow LifeTech liegt zum einen auf CBD aus der Cannabis Pflanze und ergänzend auch auf anderen Nahrungsmittel Ergänzungen wie das im Video beschriebene Curcumin als auch Vitaminpräparaten (K) sowie Eisen. An weiteren Produkten wird geforscht.

CBD aber auch THC Öle werden mit der Mizellen Technologie um ca. das 10-fache besser vom menschlichen Körper aufgenommen und auch weitaus schneller. Das ist ein wichtiger Fakt bei Patenten, die an Angststörungen, Asthma, Bluthochdruck, Epilepsie, Migräne, Schlafstörungen oder Schmerzen leiden und mit CBD Präparaten therapieren. Auf der zweiten Seite benötigt man für ein Präparat nur ein Zehntel des THC/CBD Gehaltes um die selbe Wirkung zu erzielen!

Nanoemulsion wird der heißeste neue Trend in der Milliarden CBD Industrie

FAZIT

Mit der Gewissheit, dass das Konzept für den HemoPalm nicht nur überprüft ist, sondern auch ein erster Prototyp existiert, der das Konzept WISSENSCHAFTLICH unter Beweis stellt, sehe ich kein Problem, dass man allein bei Erfolg dieser Technologie sein eingesetztes Kapital am Ende mehr als verzehnfachen wird!

Die Übernahme von I-STAT durch Abbott Labaratories oder auch die Übernahme von Alere beweisen klar, welche Summen gezahlt werden – heutzutage wahrscheinlich noch sehr viel mehr! 400 Millionen USD legte seinerzeit Abbott für das kleine Gerät auf den Tisch, das bei weitem nicht so leistungsfähig war, wie der HemoPalm heute! 300 Mio. zahlte Alere für den Epocal.

Auch die PharmaTrac Technologie ist in kurzer Zeit vom Reißbrett ins Prototypen-Stadium gelangt und wurde schon jetzt an erste “Tester” ausgeliefert.

Diese Technologien haben das Zeug, zu außerordentlich großen Erfolgen im Med-Tech-Sektor zu werden.

Ich hoffe, Sie sehen die Chance genauso wie ich – ob Sie diese ergreifen, liegt bei Ihnen!