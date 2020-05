„Zusammengefasst gehen wir von einer Gegenbewegung in Richtung 10800 Punkten aus, in deren Anschluss sich die Abwärtsbewegung weiter in Richtung Süden fortsetzt.“

Der DAX baut die im gestrigen Handel angekündigte Gegenbewegung aus und befindet sich auf dem Weg in Richtung 10800 Punkte. Hierzu schrieben wir gestern:

Noch muss diese Gegenbewegung somit abgewartet werden, bevor hier von einer erneuten Abwärtsbewegung ausgegangen werden kann. Über 11052 Punkte sollte der Markt hierbei jedoch nicht mehr ausbrechen, um den imminenten Abwärtsdruck aufrecht zu erhalten.

Wir werden den Markt nach wie vor von der Longseite begleiten solange sich dieser über 10044 Punkten befindet. Das hinterlegte Alternativszenario, das wir mit einer Wahrscheinlichkeit von 35% betiteln, muss für den Moment noch berücksichtigt werden und nimmt mit einem Unterschreiten von 10044 Punkten deutlich an Wahrscheinlichkeit zu.

Zusammengefasst sehen wir den DAX aktuell noch in der gestern geschilderten Gegenbewegung, die sich ohne weiteres bis in den Bereich von 10800 Punkte ausdehnen kann. Anschließend bleibt die Primärerwartung, dass noch einmal der Bereich von 10213 – 10044 Punkten angelaufen wird, bevor sich die Aufwärtsbewegung in Richtung 13150 Punkte fortsetzt.

Wir stehen mit unserer Long Position aktuell ca. 1100 Punkte im Plus und warten auf den nächsten Einstieg.

Wir werden sobald unsere Indikatoren anschlagen bei allen Trades weitere Kurznachrichten mit allen Daten zum Einstieg per Mail an unseren Verteiler verschicken. Wenn auch Sie Deutschlands akkurateste Marktanalyse nutzen möchten, melden Sie sich kostenlos an unter www.hkcmanagement.de

Aktuelles Trading Webinar:

Themenschwerpunkt:

Trades in den Indizes, Rohstoffen und Minen

https://www.youtube.com/watch?v=qWOvIaIQ4EU&t