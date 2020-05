Wieder einmal die große runde Zahl lässt die Marktteilnehmer eine gewisse Zurückhaltung an den Tag legen. Der DAX ist nur kurz in den Bereich des ersten Gaps (Notierungslücke) vom März dieses Jahres gestiegen und konnte dann das Niveau nicht halten. Der Monatsauftakt zeigte dann, dass die Nervosität noch immer recht groß ist und die Abgabebereitschaft damit sehr ausgeprägt. Der gestrige Handelstag brachte zwar eine deutliche Erholung, konnte aber erneut keine Marktbreite in Form von Umsätzen mit sich bringen. Noch immer ist die Divergenz beim Stochastik-Indikator intakt und der MACD-Indikator kippt weiter ab und steht vor einem Verkaufssignal. Dies alles deutet darauf hin, dass zwar die 11.000er-Marke noch einmal angelaufen werden kann, ein Ausbruch nach oben aber schwer werden dürfte. Auch wenn eine gewisse Beruhigung einsetzt, kann von nachhaltiger Entspannung noch nicht die Rede sein.