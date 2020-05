flatex Morning-news Öl (Brent)

Der Preis für ein Fass Rohöl der Nordseesorte Brent im Juli-Kontrakt an der Terminbörse ICE konnte sich am Dienstag sehr stark erholen. Die jüngsten Produktionskürzungen der OPEC+ in Kombination mit einer schrittweisen Öffnung der Wirtschaft in weiten Teilen Europas und in den USA könnten für eine weitere Erholung des Ölpreises sprechen. Die Analysten der US-Investmentbank Goldman Sachs hoben ihren langfristigen Ausblick für das Jahr 2021 an. So gehen die Experten nun von einem durchschnittlichen Rohölpreis der Sorte Brent in Höhe von 55,63 US-Dollar je Fass aus. Für das Fass WTI prognostiziert das Research-Team einen Durchschnittswert von 51,38 US-Dollar je Fass.

Zur Charttechnik: Ausgehend vom Verlaufstief des 01. April 2020 bei 27,93 US-Dollar bis zum jüngsten Zwischenhoch des 02. April 2020 bei 38,31 US-Dollar, wären die nächsten Ziele auf der Ober- und Unterseite näher zu ermitteln. Die Widerstände wären bei den Marken von 31,90/34,35/35,86/38,31/40,77/42,28 und 44,73 US-Dollar in Betracht zu ziehen. Die Unterstützungen wären bei 27,93/25,48/23,96/21,51 und 17,54 US-Dollar auszumachen.





Long: DE000MC6XQW0 Morgan Stanley Faktor 2 Brent Crude Oil Jul20

Short: DE000MC3RZ94 Morgan Stanley Faktor 2 Brent Crude Oil Jul20

