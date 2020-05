Viele Unternehmen haben ihre Prognosen unter dem Eindruck der Virus-Pandemie deutlich gesenkt, noch mehr haben sie komplett zurückgezogen und fahren nur „auf Sicht“. Der IT-Dienstleister S&T hingegen wagte am Wochenende eine sehr klare Guidance, die nur marginal unterhalb der ursprünglichen Ziele liegt. Ende Januar hatte S&T im Zuge der Vorlage des vorläufigen 2019er-Jahresergebnisses eine Erwartung von 1,25 Milliarden Euro Umsatz und von 130 Millionen Euro Gewinn EBITDA (gerechnet von Steuern Zinsenn und Abschreibungen) ausgegeben. Diese Prognose wurde zwar Ende März vorläufig zurückgezogen, jetzt aber bereits entsprechend der Ergebnisse der ersten Monate des Jahres neu formuliert.

Wie diese ersten Monate 2020 gelaufen sind, teilte S&T in der ad hoc-Meldung des Sonntags zwar nicht mit, das ist der Vorlage der Quartalsbilanz am morgigen Donnerstag vorbehalten. Aber auf Basis dieser dem Unternehmen am Wochenende bereits vorliegenden Zahlen wurde die Prognose mit einem Umsatz von 1,15 Milliarden Euro und einen EBITDA-Gewinn von 115 Millionen Euro neu aufgelegt. Nur moderat unterhalb der ursprünglichen Erwartung also. Und beide Werte liegen weiterhin höher als das, was 2019 erwirtschaftet wurde. Die Erwartung weiteren Wachstums bleibt also erhalten. Und das wurde seitens der Anleger honoriert:

Sprung über die 200-Tage-Linie vollzogen

Die Aktie legte am Montag als Reaktion auf die neue Prognose gegen einen insgesamt schwachen Markt deutlich zu und schaffte den Sprung über die wichtige 200-Tage-Linie, an welcher der Kurs Anfang April zunächst noch abgewiesen wurde und die bereits Ende der vergangenen Woche erneut attackiert worden war. Ein starkes Signal seitens des bullischen Lagers, das der Aktie grundsätzlich den Weg an das bisherige Jahres-Verlaufshoch freigibt, das am 28. Januar bei 26,18 Euro markiert wurde. Zumal das auch fundamental nicht überzogen wäre, denn auch, wenn das damalige Hoch im Licht der ursprünglichen Prognose erreicht wurde, so liegt die jetzt avisierte Planungsbasis doch so geringfügig unter der vorherigen, dass S&T im Vergleich zu der Masse anderer Unternehmen so gut dasteht, dass die Marktteilnehmer der Aktie eine etwas höhere Bewertung allemal zubilligen könnten.