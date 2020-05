Vor MediPharm hatte Herr McCutcheon leitende Positionen bei verschiedenen, großen Pharmagesellschaften inne, darunter Jansen Pharmaceuticals (Johnson & Johnson), Sanofi und Astra Zeneca. Dort war er direkt für die Einführung einer Reihe medizinischer Produkte verantwortlich. In seiner Zeit bei Jansen stand er zudem der Klinikabteilung für Nierenprodukte und für Produkte zur Behandlung psychischer Erkrankungen vor, was als eines der erfolgreichsten Programme bei Jansen anerkannt wurde. Herr McCutcheon verfügt zudem über einen Bachelor-Abschluss der Biologie der University of Western Ontario.

Kein Wunder, dass man bei Champignon Brands erfreut ist, Herr McCutcheon an Board zu haben. Seine umfassende Erfahrung in der kommerziellen Entwicklung in der Pharmaindustrie sowie seine direkte Erfahrung beim Betrieb und Ausbau profitabler Unternehmen würden das Board des Unternehmens enorm stärken, hieß es in der heutigen Pressemitteilung. Champignon erhofft sich von der Berufung des Experten, die Expansion in die USA mit der Eröffnung weiterer Kliniken und der Erlangung von Partnerschaften in der Pharmaindustrie in den Bereichen Ketamin, Psilocybin und MDMA zu beschleunigen. Dazu hatte man auch erst am gestrigen Dienstag die Bildung eines speziellen Beratungsausschusses angekündigt.

Auch Herr McCutcheon freut sich auf die neue Aufgabe im Board von Champignon, da das Unternehmen mit der einzigen lizenzierten Ketaminklinik in Kanada eine Vorreiterrolle innehabe. Champignon habe in einer kurzen Zeit schon hohes Potenzial demonstrier, so der MediPharm-CEO.

Wir denken, dass er Zugang eines anerkannten Unternehmers und Experten in den für Champignon relevanten Geschäftsfeldern ein großer Vorteil für das Unternehmen sein könnte und gleichzeitig zeigt, dass das Unternehmen bereits jetzt großes Ansehen in der Branche genießt. Die Weichen für die Klinikexpansion in die USA scheinen gestellt, sodass wir gespannt sind, welche weiteren Fortschritte Champignon in den kommenden Wochen und Monaten melden wird. Wir bleiben auf jeden Fall am Ball.

Champignon meldete zudem eine weitere Personalie. Herr Matthew Fish wird zum CEO, President und Secretary des Unternehmens bestellt. Er ist Anwalt für Kapitalmarktrecht und verfügt über große Erfahrung mit börsennotierten Gesellschaften, den Kapitalmärkten sowie mit Fusionen und Akquisitionen. Auch diese Ernennung ist darauf ausgerichtet, die US-Expansion von Champignon zu beschleunigen. Der bisherige CEO Gareth Birdsall tritt von seinen Ämtern zurück, bleibt aber ein Direktor des Unternehmens.

