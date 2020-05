Wirecard – FT legt wieder los!

Neues von der FT, dazu macht Union Investment als einer der TOP 3 Aktionäre bei Wirecard Druck und neue Fragen entstehen zur Causa Dubai – bei Wirecard ist wieder etwas los. Die Aktie ist dabei auf der 85 Euro Marke derart betoniert nach unten, dass Spekulationen über bewusste Stützungen aufkommen. Bloss – wer sollte diese liefern? Und könnte es nicht viel mehr so sein, dass die Aktie nach oben will Richtung 100, einer oder mehrere aber immer wieder draufdrücken. Stützungen gibt es vielleicht bei der US-Notenbank mit dem Plunge Protection Team, das wir jüngst im Trainings Tag breit erklärt hatten, doch bei WDI? Nicht wirklich. Mehr heute im Börsendienst natürlich – hier zum lesen, testen und unsere Trades mitmachen. Gestern waren es – 2x long gegangen den DAX, 2x ca. 150 Punkte drüber den Gewinn genommen. Mal schauen, was wir heute finden.