FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Mittwoch etwas nachgeben. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel um 0,13 Prozent auf 174,02 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg im Gegenzug auf minus 0,56 Prozent.

Der Handelsauftakt verlief vergleichsweise ruhig. Italienische Anleihen erholten sich etwas von ihren Kursverlusten am Vortag. Am Dienstag waren insbesondere italienische Anleihen nach dem Urteil des Bundesverfassungsgericht zu den milliardenschweren Staatsanleihekäufe der EZB unter Druck geraten. Italien ist durch die Corona-Krise besonders betroffen und weist den zweithöchsten Schuldenstand in der Eurozone auf.