Vom Studienabbrecher zum Millionär: Die Erfolgsgeschichte des Said Shiripour

Said Shiripour gelang die Onlinekarriere vom Studienabbrecher zum Multimillionär

Die Story von Said Shiripour klingt so, als entstamme sie dem Drehbuch eines Hollywood-Filmes. Es ist eine Erfolgsgeschichte mit Höhen und Tiefen, die auch an persönlicher Dramatik nicht hinter den fiktiven Geschichten der Traumfabrik zurücksteht. Vor allem aber ist es die Geschichte eines fleißigen Geschäftsmannes, der nie Teil des Systems sein wollte und anderen dabei helfen will, unabhängig und frei zu sein.

Bild: Said Shiripour. Bildquelle: Said Shiripour / www.saidshiripour.com

Eigentlich war Said Shiripour gerade dabei eine dieser bilderbuchhaften Auswandererkarrieren zu machen, wie sie gern angeführt werden, wenn von erfolgreicher Migration die Rede ist. Aus Teheran im Iran kam Shiripour im Alter von zehn Jahren mit seiner Familie nach Deutschland. Er machte das Abitur und begann in Kaiserslautern Wirtschaftsingenieurwesen zu studieren. Doch nach fünf Semestern zog er die Reißleine und brach das Studium ab. Eine Enttäuschung für seine Eltern.

Shiripour gelang der Ausbruch aus dem System

Das Ende seiner akademischen Laufbahn bedeutete jedoch nicht, dass Said Shiripour fortan auf der faulen Haut lag. Ganz im Gegenteil. Bereits während des Studiums begann er damit, sich ein Online Business aufzubauen und mit Affiliate Marketing zu beschäftigen. Denn ihm war klar: Mit einem Studienabschluss in der Tasche steht ihm zwar ein gutes Leben offen. Aber er wird trotzdem Teil des Systems. Mit all seinen Vor- und Nachteilen. Und genau die Nachteile waren es, die für Shiripour überwiegten. Er wollte nicht fremdbestimmt arbeiten, kein durchschnittliches Gehalt, nur 30 Tage Urlaub im Jahr und den Rest des Jahres vom Chef herumkommandiert werden.

Said Shiripour wollte und will mehr. Er strebt finanzielle und geografische Freiheit an. Arbeiten, wann immer er will von wo aus immer er will. Nicht um das Portemonnaie des Chefs zu füllen, sondern um sich selbst etwas aufzubauen. Um frei und unabhängig zu sein.

Shiripour war und ist bereit für diesen Traum hart zu arbeiten. Nachdem er das Studium geschmissen hatte, saß er 16 Stunden am Tag vor dem Computer. Er begann mit einfachsten Mitteln seine ersten Kurse zu produzieren und diese online zu verkaufen. Schon der erste Verkauf war für ihn Beweis genug, dass sein Vorhaben fruchten wird. Irgendwo auf der Welt hat ihm jemand sein Vertrauen geschenkt. Das war für Said Shiripour viel mehr wert als die paar Euro, die er mit diesem Klick verdient hat. Shiripours Leidenschaft für die Content-Produktion war entbrannt.