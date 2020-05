Felix Haupt beschäftigt sich bereits seit jungen Jahren mit dem Kapitalmarkt. Neben seinem Blog, den er täglich mit wichtigen Informationen für Anleger füllt, schreibt er außerdem regelmäßig als Gastautor für die bekannten Online-Portale WallstreetOnline, Ariva und Finanznachrichten. In den letzten 10 Jahren hat er sich äußerst intensiv mit verschiedenen Anlagestrategien an der Börse beschäftigt und festgestellt, dass die allermeisten nicht zum Erfolg führen – und im Gegenteil sogar schädlich für viele Anleger sein können.

„Die Medien, Magazine und sogenannte „Fachexperten“ erzählen immer gerne davon, dass es extrem einfach sei, an der Börse erfolgreich Gewinne zu erzielen. Aber die meisten Empfehlungen sind in der Realität nicht umsetzbar und auch nicht auf Krisen-Szenarien wie in 2020 vorbereitet.“ sagt Felix Haupt.