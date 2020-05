Die Argumente der Bären überwiegen

Sah es vorgestern noch so aus, als seien die Kurserholungen an den Aktienmärkten hierzulande und in den USA beendet, so lassen die gestrigen Kursanstiege daran schon wieder Zweifel aufkommen. Wie es weitergeht, hängt letztlich von der Stimmung der Anleger ab. Und die ist bekanntlich wankelmütig.

Aktienindizes sind wieder schnell weit gelaufen

Charttechnisch gibt es bislang nur wenige eindeutige Hinweise darauf, dass die Märkte bald wieder den Rückwärtsgang einschalten. Ein gewichtiges Argument für fallende Kurse ist aber sicherlich, dass die Kurserholungen inzwischen schon weit gelaufen sind (5-gliedrige Kursverläufe) und daher zumindest eine Gegenbewegung (ABC-Korrektur) wahrscheinlicher wird.