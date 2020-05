Gröschls Mittwochskommentar: 19/2020

Alles neu macht der Mai, heißt es doch! Nun, wie jedes Jahr darf das auch diesmal bezweifelt werden, wobei einige langfristige Neuentwicklungen positiver wie negativer Natur werden wir uns beginnend mit heuer schon gefallen lassen müssen. Darüber zu spekulieren, welche das sind, überlass ich gern berufeneren Geistern. :-)

Wo wir aber tierisch werden aufpassen müssen, ist, dass wir nicht gesellschaftspolitisch sozusagen in eine Non-Profit-Society abgleiten. Dont´t get me wrong, an sich wäre ich ein großer Verfechter der Star-Treck Ökonomie, wo allen alles mehr oder weniger frei zur Verfügung steht und jeder das leistet, was er zu leisten bereit ist. Leider steht zu befürchten, dass wir soweit noch nicht sind. Die Gefahr besteht und ich versuche hier die Worte eines lieben Kollegen aus Deutschland (danke Michael!) sinngemäß wiederzugeben, dass der Eindruck entstünde, dass wir von der Post-GFC Ära des leistungslosen Vermögenzuwachses durch fortwährendes Gelddrucken durch die Zentralbanken nun in einer Zeit des post-coronatischen, leistungslosen Einkommens angelangt sind.