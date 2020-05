Meine Leidenschaft sind volkswirtschaftliche Zusammenhänge und der Blick hinter die Kulissen der Finanzwelt.

Bei Börsenprofis und ihren Empfehlungen kommt immer mal die Kritik auf, wenn ihre Empfehlungen so erfolgreich wären, warum investieren die Autoren dann nicht einfach ihr eigenes Geld und werden reich? Warum müssen sie anderen von ihrem Wissen erzählen und für Empfehlungen Geld verlangen?

Ich kann nur für mich sprechen. Meine Leidenschaft sind volkswirtschaftliche Zusammenhänge und der Blick hinter die Kulissen der Finanzwelt. Es waren meine Leser, die mich seit meinen ersten, damals noch kostenfreien, Publikationen 1998 im größten deutschsprachigen Börsenbrief im Dialog durch Motivation und konstruktive Kritik dafür begeistert haben, Aktienanalysen online zu erstellen und den Börsenbrief zu meinem Beruf zu machen. Durch den direkten Kontakt mit meinen Lesern kenne ich ihre vielfältigen Probleme und Fragen und kann so gezielt die Antworten finden.

Ich recherchiere täglich aktuelle Hintergründe und Zusammenhänge und gebe mein Wissen darüber weiter. Die Empfehlungen zu konkreten Investitionen an der Börse sind bei mir quasi das i-Tüpfelchen auf meinen Analysen und Auswertungen. Für mich ist es wichtig, dass meine Leser die Finanzwelt und deren Einfluss auf die Aktienbörse verstehen. Nur so können frühzeitig neue Trends erkannt werden und die Vermögensanlage selbstständig entsprechend angepasst werden. Als Diplom-Volkswirt durchleuchte ich die komplizierten Zusammenhänge so lange, bis ich eine schlüssige und leicht verständliche Erklärung gefunden habe.

Ich gebe nur Empfehlungen, die ich auch selbst tätige. Ich investiere parallel mein eigenes Geld und sehe es sogar als klaren Vorteil, da ich nur empfehle, was ich auch selbst mache und für meine Empfehlungen die Ergebnisse direkt selbst erleide oder – wie es normalerweise läuft – ich mich über die Erfolge freue.

Warum biete ich meinen Heibel-Ticker Börsenbrief nicht gratis an? Damit ich die Technik hinter meinem Börsenbrief bereitstellen kann und eine hohe Qualität in der Analyse und Auswertung bieten kann, ist ein gewisser Aufwand in Zeit und Geld nötig. Für diesen Aufwand biete ich ein einfaches Preismodell mit verschiedenen Optionen. Im Vergleich zu der Provision einer Bank für Aktienempfehlungen kostet der Heibel-Ticker quasi nur die Hälfte und bietet einen vielfachen Mehrwert.

Neben dem Heibel-Ticker betreibe ich die Investoren Sentiment Umfrage animusX und kooperiere mit dem Handelsblatt sowie der Aktiencommunity sharewise. All diese Aktivitäten und Kooperationen fließen zusätzlich in meinen Heibel-Ticker ein.