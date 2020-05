Gibt die in den vergangenen Tagen stark angestiegene FMC-Aktie in den nächsten Tagen einen Teil des Gewinnes ab, dann wird sich eine Investition in Short-Hebelprodukte bezahlt machen.

Die Aktie des weltweit führenden Anbieters von Dialyseprodukten und- dienstleistungen Fresenius Medical Care (ISIN: DE0005785802) konnte sich nach dem 34-prozentigen Kurssturz von 81,10 Euro (20.2.20) auf bis zu 53,50 Euro (23.3.20) wieder überdurchschnittlich gut entwickeln. Nach der Veröffentlichung der über den Erwartungen liegenden Quartalszahlen legte der Aktienkurs zeitweise um nahezu fünf Prozent zu und nähert sich mit seinem aktuellen Kurs im Bereich von 74 Euro bereits wieder seinem Jahreshoch an. Seit dem Jahrestief vom 23.3.20 legte die Aktie bereits wieder 38 Prozent zu. Wer der Aktie mittelfristig weiteres Kurspotenzial zutraut, aber nach dem starken Kursanstieg der vergangenen Wochen einen Rücksetzer nicht ausschließen möchte, könnte eine Investition in Short-Hebelprodukte ins Auge fassen.