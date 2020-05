Wenn der Euro/USD-Wechselkurs in den nächsten Monaten weiterhin in der seit vielen Monaten bestehenden Bandbreite verbleibt, dann wird sich eine Investition in Inline-Optionsscheine bezahlt machen.

Euro/USD: Inliner mit 36%-Chance in vier Monaten Wenn der Euro/USD-Wechselkurs in den nächsten Monaten weiterhin in der seit vielen Monaten bestehenden Bandbreite verbleibt, dann wird sich eine Investition in Inline-Optionsscheine bezahlt machen. Nachdem der Euro/USD-Kurs (ISIN: EU0009652759) innerhalb des Zeitraumes von Januar 2018 bis zum September 2019 von 1,25 USD auf bis zu 1,09 USD nachgegeben hatte, trat er in den vergangenen Monaten in eine Seitwärtsbewegung innerhalb der Bandbreite von 1,06 bis 1,15 USD ein, wobei die Schwankungsbreite im Zuge des Aktiencrashes enorm hoch war. Derzeit nähert sich der Wechselkurs dem unteren Ende der Handelsspanne an.