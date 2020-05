Columbia Threadneedle: Infrastrukturfonds investiert in norwegisches Datenzentrum

Das Datenzentrum ist seit 2017 in Betrieb und umfasst 75 unterirdische Hallen. Aktuell beläuft die Kapazität sich auf zehn Megawatt, sie kann in Zukunft auf bis zu 200 Megawatt ausgebaut werden. Die Betriebskosten sind branchenweit führend und damit aus Kundensicht attraktiv. Der Markt für Datenzentren soll in den kommenden zehn Jahren dynamisch wachsen, gerade auch infolge des Trends zu Cloud Computing, Künstlicher Intelligenz und Internet der Dinge.

Der ESIF hat den Mehrheitsanteil von einem Konsortium lokaler Anteilseigner übernommen. Das deutsche Unternehmen Rittal, eine Tochter des Industrie-Konglomerats Friedrich Loh Group aus Hessen, besitzt weiterhin einen Minderheitsanteil an LMD.