Zum insgesamt 20. Mal berichtet Wirecard über das aktuell laufende Aktienrückkaufprogramm. Die jüngste Meldung bezieht sich auf den Zeitraum vom 24. April bis zum 4. Mai.In diesem relativ langen Zeitraum hat Wirecard an vier Tagen eigene Aktien erworben. Insgesamt kauft der DAX-Konzern 57.100 eigene Papiere zurück. Die Durchschnittspreise am Tag lagen dabei zwischen 87,04 Euro und 135,44 Euro. In jenen Zeitraum fiel die ...