Cerro de Pasco Resources (CSE: CDPR; FRA: N8HP) hat anlässlich der Veröffentlichung seines Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2019 nochmals seine strategischen Ziele für das laufende Jahr bekräftigt. Dazu gehört, nach dem erfolgreichen Abschluss der Transaktion mit Volcan/Glencore, der Wechsel von der Canadian Exchange an die Toronto Stock Exchange (TSX). Mit dem Wechsel will Cerro u.a. institutionellen Investoren eine bessere Plattform bieten und die Sichtbarkeit des Unternehmens verbessern. Voraussetzung ist die erfolgreiche Finanzierung für den Erwerb und die Erschließung des Cerro de Pasco-Minenkomplexes.

Abbildung 1: Luftaufnahme zeigt die gewaltigen Dimensionen des historischen Tagebaus auf Cerro de Pasco sowie der nahegelegenen Halden.

Aktuell arbeitet Cerro de Pasco an der Aktualisierung der Mineralressourcenschätzungen für die Mine Cerro de Pasco von Volcan. Die neue Ressourcenschätzung wird dem National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects – entsprechen. Auch für die Excelsior Halde wird an einer neuen Ressourcenschätzung gearbeitet. Parallel läuft die Umweltprüfung für den grundlegenden Betrieb.

Cerro erwartet außerdem die Explorationsgenehmigung für das Konzessionsgebiet El Metalurgista innerhalb der Abraumlagerstätte Quiulacocha um ein auf rund drei Monate angelegtes Bohrprogramm durchzuführen.

Die Wiederaufbereitung von Abraum von der Abraumlagerstätte Quiulacocha erfordert eine neue Umweltverträglichkeitsprüfung. Dazu laufen eine Reihe von technischen Studien zur umfassenden Oberflächensanierung und Erschließung der restlichen In-situ-Ressourcen.

Nach der Bestätigung der Mineralressource und der Durchführung sämtlicher Studien möchte Cerro mit dem Ministerium für Energie und Bergbau eine Vereinbarung über die Erweiterung der geschäftlichen Tätigkeiten treffen.

