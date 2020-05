Folglich müssen wir für den Moment noch mit einplanen, dass sich die Aufwärtsbewegung noch etwas ausdehnt. Letztlich gehen wir hier jedoch in beiden Szenarien von einem anstehenden Hoch aus, in dessen Anschluss noch einmal deutlich tiefere Notierungen angelaufen werden.

In WTI treiben die Bullen den Markt an das nächste Ziel bei $24.84 verlaufend, bisher liegt uns jedoch noch keine Bestätigung vor, dass der Markt bereits sein Hoch ausgebaut hat und sich wieder auf dem Weg in Richtung Süden befindet. Hierzu wollen wir WTI zumindest unter $24 sehen.

Imminent muss somit noch von einer Ausdehnung der laufenden Aufwärtsbewegung ausgegangen werden, in deren Anschluss dem Markt wieder deutlich tiefere Notierungen im Bereich von $4.95 bevorstehen. Anschließend gehen wir hier von einem langfristigen Tief auf die kommenden Jahre aus.

Auf dem folgenden langfristigen Chart können sie gut sehen, dass sich der Markt seit seinem Hoch aus 2008 in einer klaren Abwärtsbewegung befindet.

Zwar behalten wir uns vor, den Markt in dieser Bewegung noch einmal auf der Shortseite zu begleiten, unser Augenmerk richtet sich jedoch primär auf langfristige Longpositionierungen, die wir mit der nächsten Abwärtsbewegung anfangen werden aufzubauen. Wir werden uns hierzu jedoch am Spot-Preis (US Crude Oil CFD) und nicht am Future-Marktorientieren, da ein erneutes Abrutschen unter null auch im laufenden Juni-Kontrakt nicht ausgeschlossen werden kann.

Zusammengefasst:

Es stehen noch einmal turbulente Wochen in WTI an, in deren Verlauf wir von neuen Zwischentiefs ausgehen. Langfristig sehen wir den Markt jedoch ein Multijahrestief ausbauen, weshalb wir über den Spot-Markt, der keinem Rollover unterliegt, anfangen werden, Longpositionierungen zu hinterlegen. Noch warten wir ab. Sobald wir von der Indikatorenseite als auch aus technischer Sicht grünes Licht haben. Verschicken wir alle Daten zum Einstieg per Kurznachricht als E-Mail. Anmeldung dafür unter www.hkcmanagement.de

https://www.youtube.com/watch?v=qWOvIaIQ4EU&t=