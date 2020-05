Auch wenn wir im USO Anfang des Jahres noch einmal von einer deutlichen Abwärtsbewegung ausgegangen sind, steht außer Frage, dass sich diese Abwärtsbewegung deutlich weiter ausgebaut hat als zuvor angenommen. Letztlich war die gesamte Abwärtsbewegung, die wir im Öl-Markt gesehen haben, von historischem Ausmaß.

Durch den Reverse-Split im USO als auch dessen Umstrukturierung wurde zwar die Gefahr erst einmal gebannt, dass dieser unter $0 fällt. Letztlich können wir jedoch nicht ausschließen, dass auch der Juni-Kontrakt in WTI mit seinem Verfall am 18.05.2020 unter $0 gehandelt wird, weshalb auch im USO ein letzte Abwärtsbewegung in Richtung $13 - $15 für den Moment noch mit eingeplant werden muss. Wir schrieben hierzu bereits im letzten Update: „Nicht auszuschließen ist jedoch, dass WTI im Juni-Kontrakt erneut unter $0 fällt. Auch wenn bereits ausgiebige Maßnahmen ergriffen wurden, um den USO vor diesem Schicksal zu bewahren, müssen wir dies mittlerweile mit einer Wahrscheinlichkeit von 30% mit einplanen.“ Unter „normalen Umständen“ müssten wir davon ausgehen, dass der USO imminent vor einem Multijahrestief steht und anschließend in eine langfristige Aufwärtsbewegung übergeht. Zum einen ist die ausgebaute Struktur mehr als ausgefüllt und somit abgeschlossen und zum anderen befindet sich die begleitende Indikatorenlage auf historischen Tiefs.