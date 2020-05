NEW YORK (dpa-AFX) - Anlegerhoffnungen auf weitere Lockerungen in der Corona-Krise und ein Wiederhochfahren großer Teile der Wirtschaft dürften der Wall Street am Mittwoch eine freundliche Eröffnung bescheren. Der Broker IG taxierte den Dow Jones Industrial rund eine Dreiviertelstunde vor Handelsstart rund 0,4 Prozent höher auf 23 980 Punkte. Am Vortag war der Dow um ein gutes halbes Prozent gestiegen.

Der Fokus vieler Investoren liegt nun verstärkt auf einer schnellen Beendigung des Lock-Down in den USA. Die US-Regierung will die Wiederöffnung der Wirtschaft vorantreiben. Die Menschen seien "Kämpfer" und wollten zurück an die Arbeit gehen, sagte US-Präsident Donald Trump am Dienstag. Gleichzeitig räumte er ein, dass es bei der von ihm angestrebten weitgehenden Lockerung der Beschränkungen weiterhin Neuinfektionen und Todesfälle geben werde.