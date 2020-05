Wirecard – betoniert auf 85 Euro?

“Aktueller Blick auf die Märkte

Von Felix Herrmann, Kapitalmarktstratege bei BlackRock

Geht nicht, gibt’s nicht

Was haben die Zinsen und der Ölpreis gemeinsam? Richtig, beide können negativ werden – und das, obwohl ein negatives Preisschild bei beiden Größen lange als ausgeschlossen galt. Rohstoffhändler rund um den Globus rieben sich in der vergangenen Woche erstaunt die Augen, als der Preis für Öl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) zwischenzeitlich auf etwa -40 US-Dollar pro Fass fiel. Während harte Wirtschaftsdaten, die den Corona-Schock bereits abbilden, bis dato noch Mangelware sind, offenbart der Verfall des Ölpreises bereits jetzt wie durch ein Brennglas, wie stark die Weltwirtschaft und vor allem der Welthandel durch das Coronavirus in Mitleidenschaft geraten sind.