Nach Corona: Ist China wieder auf Kurs? | Asien-Aktien-Experte Jacob im Interview

e-fundresearch.com: Herr Jacob, während in Europa die Coronavirus-Lockerungen erst nach und nach vonstattengehen, sind uns asiatische Länder und insbesondere China diesbezüglich bereits ein paar Schritte voraus. Wie nehmen Sie die Situation aktuell von Ihrem Wohnsitz in Hongkong aus war?

Fabrice Jacob: Das Schlimmste scheint hinter uns zu liegen. Die Zahl der Neuinfektionen ist in den meisten Ländern der Welt zurückgegangen. In den Krankenhäusern gibt es keine apokalyptischen Szenen mehr und Atemschutzgeräte sowie Gesichtsmasken sind soweit vorrätig. Alle reden jetzt über die Dekonfinierung und wann die Wiedereröffnung der Weltwirtschaft stattfinden wird. China ist der Welt in dieser Hinsicht tatsächlich voraus. Was in China geschieht, könnte durchaus als Vorlage dafür dienen, was anderswo zu erwarten ist. Trotz der Wiedereröffnung des Landes (auch wenn das Reisen von einer Provinz in eine andere streng kontrolliert wird), bleiben die Chinesen sehr vorsichtig: Der Verkehr in öffentlichen Verkehrsmitteln ist begrenzt. Die Bahnhöfe sind weitestgehend leer. Immobilienverkäufe und Verkehrsstaus – typische Aktivitätsindikatoren – haben sich nach einem ersten Anstieg im März verlangsamt. Die Restaurants sind zur Hälfte besetzt, in den Einkaufszentren befinden sich im Vergleich zum Stand von vor der Corona-Krise nur halb so viele Menschen, und in den Schnellrestaurants ist in der Woche mehr los als am Wochenende. Als Konsequenz bietet beispielsweise Yum China, das landesweit Kentucky Fried Chicken betreibt, nur noch samstags und sonntags Sonderangebote an. Eine Umfrage ergab, dass nur 64 % der Befragten im April in einem Restaurant waren.

e-fundresearch.com: Weltweit geht die große Angst einer zweiten Welle um – aus Ihrer Sicht verständlich? Wie wird dieses Risiko in Asien eingeschätzt?