Und erneut nimmt die Infineon Aktie Anlauf, um charttechnische Hürden zwischen 17,336 Euro und 17,664/17,786 Euro zu überwinden. Am Donnerstag der vergangenen Woche gab es den ersten Ausbruchsversuch, der trotz eines zwischenzeitlichen Kursanstiegs auf 17,926 Euro aber misslang. Am oberen Bollinger-Band prallte Infineons Aktienkurs nach unten ab und fiel bis auf 15,664 Euro, die am Montag erreicht wurden. Die da noch an diesem Punkt ...