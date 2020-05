Frank Felte von Natura Vitalis im Portrait: Den Erfolg in die eigenen Hände nehmen

Frank Felte ist ein erfahrener Unternehmer. Seit mehr als 20 Jahren behauptet er sich mit seinem Unternehmen Natura Vitalis auf dem Markt der Nahrungsergänzungsmittel. Sein Weg begann ganz unten, denn damals sah es im Leben des heute so erfolgreichen Unternehmers gar nicht rosig aus. Doch trotz der ungünstigen Umstände entwickelte er eine Geschäftsidee und brachte sie auf den Weg. Dabei kamen ihm der Wille zum Selbermachen und eine Nase für die passende Gelegenheit zugute. Seine persönliche Motivation war und ist bis heute die Überzeugung, dass man sein Leben in die eigenen Hände nehmen muss, um weiterzukommen.

Bild: Frank Felte von Natura Vitalis. Bildquelle: Frank Felte / Natura Vitalis

Und erfolgreich ist Frank Felte. Binnen weniger Jahre verwandelte er eine vage Idee in ein Multimillionen-Unternehmen. Die Idee: Nahrungsergänzungsmittel auf natürlicher Basis produzieren und vertreiben. Einer spontanen Idee folgend, begann er mit dem Vertrieb noch bevor die ersten Produkte hergestellt waren. Er griff zum Telefon und rief den Teleshoppingsender QVC an. Er bekam einen Termin und präsentierte den Verantwortlichen die geplanten Produkte. Der Sender war zu diesem Zeitpunkt ganz neu auf dem deutschen Markt und gab dem Jungunternehmer die Chance, seine Produkte live im Studio zu vermarkten. Dann ging alles ziemlich schnell. Mit seiner zupackenden Art gefiel Felte nicht nur QVC, sondern er und seine Produkte kamen auch beim Publikum gut an. So wuchs das Unternehmen Natura Vitalis mit den naturbasierten Nahrungsergänzungsmitteln rasant.

Und dann gelang Frank Felte das, woran viele Unternehmen scheitern. Er konnte den Erfolg verstetigen. Bis heute ist er immer auf der Suche nach neuen Ideen und Produkten, die nicht nur wirken, sondern seinen Kunden auch Spaß machen. Denn nur dann kann ein Produkt sich am Markt behaupten, da ist Frank Felte sicher. Er ist ein Mann, der seine Fähigkeiten kennt. Gleichzeitig weiß er aber auch, wann er Experten zurate ziehen muss. So entwickelt er die Ideen zu neuen Produkten selber, die Umsetzung hingegen gibt er in die Hände von Fachleuten. Auf diese Weise entstehen innovative und zielgenaue Produkte, für die er sich begeistert. Und diese Begeisterung merkt man ihm an. Er spricht von Wirkstoffen wie Hyaluronsäure und CBD wie von geliebten Kindern. Stolz berichtet er von überschwänglichen Rückmeldungen begeisterter Anwender. Zurecht, denn seinen Erfolg hat er sich selber zu verdanken. Er hat sein Leben in die Hand genommen.

Doch damit nicht genug. Vom Dasein als Selfmademan ist er so überzeugt, dass er auch anderen diesen Weg öffnen möchte. Der Verkauf im Fernsehen gehört der Vergangenheit an. Heute setzt das moderne Unternehmen auf die Chancen des Empfehlungsmarketings. Denn „empfehlen kann jeder“, so der Firmeninhaber. Schließlich lässt man sich doch auch Filme und Restaurants empfehlen, warum dann nicht Nahrungsergänzungsmittel. Wer an ein Produkt glaubt, kann auch andere davon überzeugen. Für Natura Vitalis ist dieser Vertriebsweg derzeit genau der richtige, denn er ist sogar krisensicher. Sogar während der Corona-Pandemie geht der Verkauf weiter - der Digitalisierung sei Dank. Frank Felte und seine Teampartner haben den Vertrieb rasch und unkompliziert auf online umgestellt. So können sie ihr Geschäft fortsetzen und ihre wirtschaftliche Unabhängigkeit sichern.

Als Geschäftsmann sucht und findet Frank Felte Chancen, die er umsichtig nutzt. Gleichzeitig hält er permanent Ausschau nach neuen Möglichkeiten. Damit sichert er nicht nur seinen eigenen Erfolg, sondern eröffnet mit dem Empfehlungsmarketing auch anderen die Möglichkeit, ihr Leben und ihr Tun in die eigenen Hände zu nehmen.