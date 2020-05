Bei der m:access-notierten FCR Immobilien wird es Veränderungen in der personellen Besetzung des Aufsichtsrats geben. „Die bisherigen Aufsichtsratsmitglieder Prof. Dr. Kurt Faltlhauser und Frank Fleschenberg verlängern altersbedingt ihr Mandat nicht und scheiden auf eigenen Wunsch zum Ende ihrer Wahlperiode aus”, teilt das Unternehmen aus München mit. Der ordentlichen Hauptversammlung am 28. Mai 2020 will man Hanjo Schneider und ...