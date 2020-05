Monatsrückblick April 2020

Die Corona-Krise ebbt ab. Sowohl in Europa als auch in den USA ging die Zahl der Infizierten zurück und die der Genesenen stieg an. Eine schrittweise Lockerung der Ausgangssperren und Kontaktverbote wurde aufgrund der sich abzeichnenden Entspannung in einigen Ländern bereits in die Wege geleitet oder zumindest in Aussicht gestellt. Auch wenn die Angst vor einer zweiten Infektionswelle bleibt, sind die ersten Schritte in Richtung einer Normalisierung des öffentlichen Lebens getan.

Die konjunkturellen Bremsspuren des Stillstandes werden immer deutlicher. Stimmungsindikatoren wie Einkaufsmanagerindizes fielen in bisher unbekannte Tiefen und Arbeitslosenzahlen gingen – insbesondere in den USA – in die Höhe. Welcher Schaden dadurch wirklich entsteht, ist jedoch weiterhin nur schwer zu prognostizieren. Nahezu im Wochentakt werden volkswirtschaftliche Vorhersagen revidiert. Die ersten Schätzungen für die Wirtschaftswachstumsraten aus den USA zeigen jedoch, dass bereits im ersten Quartal die ökonomische Aktivität deutlich zurück ging (US-BIP Q1: -4,8% z. Vj.).