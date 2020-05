Bei Rational ist der Umsatz im ersten Quartal 2020 von 194,3 Millionen Euro auf 181,3 Millionen Euro zurück gegangen. „Im Wesentlichen waren die Märkte in Asien und unser Heimatmarkt Deutschland von den Corona-Einschränkungen betroffen und schrumpften um 13 Prozent bzw. 14 Prozent; auch Nordamerika war im ersten Quartal mit einem Umsatzminus von 9 Prozent deutlich unter Vorjahr”, so das Unternehmen aus Landsberg am Lech am ...