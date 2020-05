Ölpreise brechen Erholung ab

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben ihre zu Wochenbeginn gestartete Erholung am Mittwoch abgebrochen. Zuletzt gaben die Notierungen deutlich nach. Am Markt wurde vor allem auf den stärkeren US-Dollar als Belastung verwiesen. Kostet der Dollar mehr, wird auch das in der US-Währung gehandelte Erdöl für Investoren außerhalb des Dollarraums teurer. Meist fällt dann die Nachfrage von dort, was die Preise belastet.

Zuletzt kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 28,95 US-Dollar. Das waren rund drei Dollar weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI fiel um 2,30 Dollar auf 23,15 Dollar.